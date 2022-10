Waffen-, Jagd- und Fischereibehörde geschlossen

Aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle muss die Waffen-, Jagd- und Fischereibehörde des Ordnungsamtes Koblenz voraussichtlich zunächst bis zum 28.10.2022 geschlossen bleiben.

Bürgeranliegen können somit in dieser Zeit nicht persönlich bearbeitet werden. Die Anliegen können per Mail an waffenangelegenheiten@stadt.koblenz.de jagdangelegenheiten@stadt.koblenz.de oder fischereiangelegenheiten@stadt.koblenz.de gesandt werden.