Kostenfreier Online-Vortrag:

„Generation Zukunft. Die Gen Z für sich gewinnen und sich dabei selbst nicht verlieren.“

mit Philippe Bourbon, Greta Garkisch und Larissa Ruf, Co-Founder xCogito mit Tipps und Impulsen für die Praxis

Die Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie (VWA) bietet eine neue Vortragsreihe an.

Dozenten und Experten aus Wirtschaft und Verwaltung diskutieren über das aktuelle Zeitgeschehen, geben Tipps, es wird Beiträge zu Arbeitsmarkt- und bildungspolitischen Themen geben sowie Fach-Vorträge.

Immer am letzten Montag im Monat um 18 Uhr lädt die VWA zur kostenlosen virtuellen Deutschlandreise ein. Nach dem letzten Stopp in Koblenz zum Thema Social Media geht die Reise weiter nach München. Bis 2030 wird der Fachkräftemangel in Deutschland auf bis zu 6 Mio. fehlende Fachkräfte steigen. Die Talente der Zukunft haben dabei eine noch nie dagewesene Verhandlungsmacht gegenüber Unternehmen. xCogito zeigt mit klaren Maßnahmen Möglichkeiten auf, die Gen zu verstehen, für sich zu gewinnen und so dem „War of Talents“ zu begegnen, ohne die eigene Unternehmensidentität zu verlieren.

Jede VWA ist eine regionale Institution, die vor Ort Bildungsangebote mit hoher Flexibilität bereithält, die für einen persönlichen Aufstieg berufs- und ausbildungsbegleitend qualifiziert. Das umfangreiche Angebot folgt bundeseinheitlichen Prinzipien und gewährleistet ein hohes Qualitätsniveau. Erst kürzlich (im November 2022) wurde der Bundesverband mit „excellent“ ausgezeichnet und hat das FOCUS-Siegel von FocusBusiness erhalten.

Mo., 27.03.2023 von 18.00 – 19.00 Uhr

online über Zoom

Meeting-ID: 829 9992 8625

Kenncode: 292391