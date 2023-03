“Lieder und Musik von Kopf bis Fuß” in der vhs Koblenz

Am Dienstag, 25.04.2023 von 8:30 bis 16:00 Uhr wartet in der vhs Koblenz mit dem Kurs 5.0804 „Lieder und Musik von Kopf bis Fuß“ auf die Teilnehmenden ein bewegter und vor allem praxisbezogener Tag. Es werden erprobte Lieder vorgestellt, die im Kindergartenalltag eingesetzt werden können, vom bloßen Singen bis hin zum komplexeren Spiellied, Lieder, die für Feste und Feiern geeignet sind oder Projekte musikalisch ergänzen. Der Dozent Rainer Wenzel schreibt Lieder, die die Lebens- und Erfahrungswelt von Kindern spiegeln. Singen mit Spaß gehört auf jeden Fall dazu. Der Dozent gibt seit über dreißig Jahren Mitmachkonzerte für Kinder sowie Fortbildungen für Multiplikator:innen. Viele seiner Lieder gehören zum Repertoire von Kindergärten, Förder- und Grundschulen. Aus seinem Fundus von über dreißig Produktionen mit Liedern für Kinder und ihren Entwicklungsbegleiter:innen stellt er Erzieher:innen eine ganze Palette zur Erweiterung ihres Liedrepertoires zu verschiedenen Entwicklungsbereichen vor (Wahrnehmung, Motorik, Emotionen, Sozialverhalten, Sprache, Rhythmus). Die Umsetzbarkeit in den Praxisalltag ist garantiert. Anmeldung zu diesem fachbezogenen Kurs sind online über vhs-koblenz.de oder telefonisch über 0261/129-3702/-3711/-3730/-373 2/-3740 möglich.

“Ätherische Öle und Aromatherapie für Zuhause – Sinn-voll arbeiten” in der vhs Koblenz

Der Duft von Kaffee am Morgen belebt, frisch geschälte Orangen machen gute Laune. Nur zwei positive Auswirkungen von Aromen und Ätherischen Ölen. Diesem interessanten Themenbereich widmet sich am Samstag, 06.05.2023 der Kurs 3.0146 “Ätherische Öle und Aromatherapie für Zuhause – Sinn-voll arbeiten”. Von der Dozentin Bettina Petry – ausgebildete Fachkrankenschwester und Aromatherapeutin – lernen die Teilnehmenden die chemischen Stoffgruppen und die daraus abgeleiteten Wirkungen. Praktisch werden einige Anwendungen umgesetzt und angeleitet. So kann jeder erfahren, wie ätherische Öle auf körperlicher und emotionaler Ebene im Alltag unterstützend wirken können. Einen Arztbesuch ersetzt das freilich nicht, aber hilft das das persönliche Wohlbefinden zu stärken. Anmeldungen für diesen Kurs sind online über vhs-koblenz.de oder telefonisch über die 0261/129-3702/-3711/-3730/-373 2/-3740 möglich.

