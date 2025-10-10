Gemeinsam in Weihnachtsstimmung

Lahnstein. In der Stadthalle Lahnstein wird es am Samstag, 20. Dezember 2025 um 19:30 Uhr besonders stimmungsvoll: Erstmals gastiert das beliebte Rudelsingen mit Jörg Siewert und Steffen Walter in der Lahnsteiner Stadthalle – mit einem ganz besonderen vorweihnachtlichen Programm, das zum Mitsingen, Mitschwingen und Mitlachen einlädt.

Seit über zehn Jahren begeistert das Rudelsingen-Team das Publikum im Café Hahn und auf der Festung Ehrenbreitstein, wo regelmäßig vor ausverkauftem Haus gesungen wird. Nun dürfen sich auch die Besucherinnen und Besucher in Lahnstein auf dieses besondere Gemeinschaftserlebnis freuen.

Über zwei Stunden lang erklingen die größten Hits aus aller Welt – von Klassikern der Pop- und Rockgeschichte bis hin zu bekannten (vor-)weihnachtlichen Liedern, die jeder kennt und liebt. Natürlich dürfen beliebte Titel wie „White Christmas“, „In der Weihnachtsbäckerei“, „Rudolph, The Red-Nosed Reindeer“ oder „Feliz Navidad“ nicht fehlen.

Karten sind bereits im Vorverkauf und können im Café Hahn Ticketshop sowie online unter www.lahnstein.de/vastadthalle erworben werden.