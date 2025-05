Zeit für Entspannung, Lebensfreude und Gelassenheit!

Wir freuen uns, Ihnen in diesem Jahr wieder ein vielfältiges Programm im Rahmen unserer beliebten Donnerstagsvorträge anbieten zu können. Bei unseren diesjährigen Themen, wie „Ändern statt ärgern“, „Resilienz und Ressourcen ausbauen“, „Erholung ist mehr als nur ein Urlaubsvergnügen“ bis zur »Kraftquelle Klang«, sollte für jede:n etwas dabei sein. Gönnen wir uns im Juli eine kurze Auszeit mit neuen Impulsen für mehr Entspannung, Lebensfreude und Gelassenheit im (Arbeits-) Alltag.

Die Veranstalterinnen der Sommerreihe, die städtische Gleichstellungsstelle und die StadtBibliothek Koblenz, freuen sich auf interessante Vorträge und einen angeregten Austausch mit den Besucher:innen.

An insgesamt vier Terminen im Juli laden die Veranstalterinnen jeweils um 17:00 Uhr in die StadtBibliothek auf dem Zentralplatz ein. Eintrittskarten sind ab Montag, 16. Juni, für 4,00 Euro ausschließlich in der StadtBibliothek Koblenz während der Öffnungszeiten (montags bis freitags von 10:00 – 18:00 Uhr und samstags von 10:00 – 15:00 Uhr) erhältlich. Personen bis 18 Jahre haben freien Eintritt.

Die Termine im Einzelnen:

03. Juli: Resilienz und Ressourcen ausbauen

Herausforderungen, Stress und Veränderungen sind Teil unseres Lebens – doch wie gelingt es uns, trotz allem widerstandsfähig und zuversichtlich zu bleiben? Wissenschaftlich fundierte Methoden und praxisnahe Impulse zeigen Ihnen, wie Sie Resilienz gezielt fördern und in Ihren Alltag, beruflich oder privat, integrieren.

10. Juli: Kraftquelle Klang: Zeit für Entspannung, Lebensfreude und Gesundheit

Mit Klängen neue Kraft schöpfen und das eigene Potential entfalten. Die wohltuenden Klänge von Klangschalen können eine echte Kraftquelle sein – ganz gleich ob im privaten oder beruflichen Kontext. Bei diesem interaktiven Vortrag erfahren Sie Wissenswertes zur Wirksamkeit der Klänge von Klangschalen und kommen selbst in den Genuss, den wohligen Klängen zu lauschen und die sanften Schwingungen zu spüren.

17. Juli: Ändern statt ärgern – Vom konstruktiven Umgang mit einem destruktiven Gefühl

Ärger gibt es täglich und überall – sowohl im privaten, wie auch beruflichen Alltag – indem Sie angegriffen, abgewertet, zu Unrecht beschuldigt oder ausgegrenzt werden. Sie ärgern sich, schlucken und bekommen psychosomatische Symptome. Ihr Vorsatz steht fest: Sie wollen das ändern! Dieser Vortrag zeigt, dass Sie nicht automatisch auf bestimmte Auslöser reagieren müssen und ihnen nicht machtlos ausgeliefert sind.

24. Juli: Erholung ist mehr als nur ein Urlaubsvergnügen

Viele von uns verbinden Erholung automatisch mit einem Urlaub an einem exotischen Ort oder einem entspannten Wochenende zu Hause. Doch Erholung ist so viel mehr als ein zeitlich begrenztes Vergnügen. Erholung ist ein essenzieller Bestandteil unseres Wohlbefindens und unserer Gesundheit. Ulrike Köppen bietet in ihrem spannenden Vortrag einen Werkzeugkoffer voller Tipps, mit denen Sie entdecken, wie Erholung Ihr Leben auf vielfältige Weise bereichern kann – und das nicht nur im Urlaub!

Weitere Informationen unter:

stb.koblenz.de