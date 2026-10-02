Der Freundeskreis des Museums Mutter-Beethoven-Haus lädt am Sonntag, 4. Oktober, um 15 Uhr zum Vortrag „Als Deutschland beinahe seinen größten Dichter verlor: Goethes stürmische Moselfahrt von Trier nach Trarbach im November 1792“ in Mutter-Beethoven-Haus in Ehrenbreitstein ein. Darin erinnert Dr. Christof Krieger, Leiter des Mittelmosel-Museums, an die Ereignisse vor 233 Jahren.

Noch Jahrzehnte später fand Johann Wolfgang von Goethe die folgenden, dramatischen Worte: „Bald schwoll der Sturm im Gegenwinde, bald wechselten abprallende Windstöße niederstürzend mit wütendem Sausen. Eine Welle nach der anderen schlug über den Kahn, wir fühlten uns durchnässt; die Not schien immer größer je länger sie dauerte. Und so wurden wir im Stockfinstern lange hin und her geworfen, bis sich endlich in der Ferne ein Licht und damit auch Hoffnung auftat …“. Die Gründe und die leidvollen Begleitumstände der Reise ins idyllische Moseltal stehen dabei im Fokus des Vortrags.

Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Bildunterzeile:

Hans Werner Schmidt | Goethe besucht den Kaufmann Ludwig Böcking in Trarbach / November 1792 | o. J. | Bildrecht und Repro: Mittelmosel-Museum