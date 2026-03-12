Am Mittwoch, 25. März, heißen das Bibliotheksteam und Mechthild Stumm alle Kinder in der Stadtteilbücherei Pfaffendorfer Höhe zur Vorlesestunde mit anschließender Osterrallye willkommen.

Vorgelesen wird zunächst eine Ostergeschichte. Anschließend können die Kinder selbst zwischen den Regalen der Bibliothek auf Ostereiersuche gehen. Wenn alle Ostereier gefunden wurden, gibt es eine kleine Überraschung.

Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr und dauert etwa eine Stunde. Treffpunkt ist die Stadtteilbücherei Pfaffendorfer Höhe in der Balthasar-Neumann-Grundschule, Carlo-Mierendorff-Straße 2.

Am Donnerstag, 26. März, heißen das Bibliotheksteam und Karin Schwidergall-Proschka alle Kinder zur Vorlesestunde mit anschließender Osterrallye in der Stadtteilbücherei Horchheim willkommen.

Auch hier wird eine Ostergeschichte vorgelesen, bevor die Kinder auf Ostereiersuche in der Bücherei gehen können und im Anschluss eine kleine Überraschung wartet.

Die Veranstaltung in Horchheim beginnt um 16 Uhr und dauert ebenfalls etwa eine Stunde. Treffpunkt ist die Stadtteilbücherei in der Joseph-Mendelssohn-Grundschule , Kirchstraße 8.

Die Teilnahme an beiden Veranstaltungen ist kostenlos. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.