Am Donnerstag, den 19. Februar, sind alle Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren zur Vorlesestunde in der StadtBibliothek im Forum Confluentes willkommen.

Vorgelesen wird die Geschichte „Das Flugalong“ von Antje Bohnstedt. Drei Freunde, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Mo, der gutmütige Bär, liebt vor allem seine gut gefüllte Speisekammer und ausgedehnte Schläfchen. Dagegen ist Hugo ein neugieriger Hase, der oft schneller handelt, als er denkt. Und dann ist da noch Pit, ein blitzgescheiter Pinguin, der in einem ausrangierten Kühlschrank auf dem Schrottplatz lebt. Als die drei mit ihrem selbstgebauten Flugschiff mitten auf dem Meer notlanden müssen und in die Fänge eines Piraten-Wolfs geraten, wird schnell klar: Nur eine geniale Idee kann sie jetzt noch retten.

Im Anschluss an das Vorlesen wird ein kleines eigenes „Flugalong“ gebastelt.

Vorgelesen wird ab 16 Uhr, die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa eine Dreiviertelstunde. Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek Koblenz am Zentralplatz.