Das Bibliotheksteam und Henriette Vogt heißen am Donnerstag, den 29. Januar, alle Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren zur Vorlesestunde in der StadtBibliothek im Forum Confluentes willkommen. Vorgelesen wird die Geschichte „Gemeinsam Lesen macht Spaß“ von Poppy Bishop.

Vorgelesen wird ab 16 Uhr. Die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa eine Dreiviertelstunde. Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek am Zentralplatz.