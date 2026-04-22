Henriette Vogt heißt am Donnerstag, den 23. April, alle Kinder im Alter von vier bis sieben zur Vorlesestunde in der StadtBibliothek im Forum Confluentes willkommen. Vorgelesen wird die Geschichte „Was fehlt dir, kleiner Roboter?“ von Przemysław Wechterowicz.

Vorgelesen wird ab 16 Uhr. Die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa eine Dreiviertelstunde. Treffpunkt ist das vierte OG der StadtBibliothek am Zentralplatz.