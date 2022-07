Lahnstein hat Geschichte, Folge 712

Lahnstein. Am 12. Juli 1997 starb im Alter von erst 67 Jahren nach schwerer Krankheit der städtische Beigeordnete Leo Freudemann. Von Beruf Rechtsanwalt und tätig am Oberlandesgericht trat der Jurist 1973 in die Freie Bürgerliste (FBL) ein. Seit August 1994 war er Beigeordneter der Stadt Lahnstein, ein Ehrenamt, das zuvor von 1990 bis 1994 sein Sohn Ralf (Jahrgang 1958) innehatte. Vor seiner Ernennung gehörte Leo Freudemann verschiedenen städtischen Ausschüssen an.

„Seine Arbeit war geprägt von Engagement, Sachverstand und Verantwortungsbewusstsein. Dabei stets das Wohl der Allgemeinheit in den Mittelpunkt seines Wirkens stellend, wurden ihm über alle parteipolitischen Grenzen hinweg Achtung und Anerkennung zuteil“, schrieb der damalige Oberbürgermeister Karl-Heinz Groß im Nachruf. Zu Freudemanns kommunalpolitischen Ämtern zählten unter anderem der Vorsitz im Umweltausschuss, im Liegenschaftsausschuss und im Ausschuss für Fremdenverkehr, Heimatpflege und Kultur. Auch war er als zweiter Beigeordneter stellvertretender Vorsitzender im Stadtrechtsausschuss.

Geboren wurde er als Franz Leopold Freudemann am 08. März 1930 in Ediger/Mosel. Seit 1971 lebte er mit seiner Frau Margot und den Kindern in Lahnstein in der Bahnhofstraße 44a, wo später sein Sohn Ralf eine Kanzlei betrieb.

Quelle: Stadtverwaltung Lahnstein

Bildunterzeile: Freudemann und Felgenheier bei Familienbuchherausgabe 1996. (Foto: Sammlung Stadtarchiv Lahnstein)