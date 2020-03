Von Potsdam nach Doorn – Vortrag an der vhs

1918 war das Kaiserreich verloren. Der Kaiser floh vom belgischen Spa nach den Niederlanden, wo Königin Wilhelmina ihm Asyl gewährte.

Unter strengen Auflagen zunächst als Gast bei der Grafenfamilie von Bentinck auf Schloss Amergongen und ab 1920 auf Schloss Doorn gewährte man ihm sein Leben im Exil. Im November 1918 konnte die Ex-Kaiserin Auguste Victoria ihrem Mann in die Niederlande folgen. An diesem Schicksal zerbrach die Kaiserin und schon wenige Jahre später 1921 verstarb sie im niederländischen Doorn.

In diesem Vortrag werden die Tage des Umsturzes, der Weg ins Exil und bis zum Tod der Kaiserin bildlich beschrieben.

Termin: 18.03.2020 von 18:30 – 20:00 Uhr, vhs Hoevelstr. 6, Raum 117.

Kosten: 5,00 €

Anmeldung und weiter Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder (0261) 129-3702/-3711/-3730/-3732/-3740.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 02.03.2020