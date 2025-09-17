Ein Abend zwischen Justiz und Medizin

Lahnstein. Welche Geschichten sich hinter der dunklen Verbindung von Justiz und Medizin verbergen, erzählt Dr. Sara Doll am Donnerstag, 06. November 2025 um 20:00 Uhr in der Stadtbücherei Lahnstein, wenn sie ihr gemeinsam mit Karen Strobel und Prof. Dr. Andreas Deutsch verfasste Buch „Wohlgerichtet – Vom Schafott in die Anatomie Heidelberg“ vorstellt und daraus liest. Die Lesung verspricht einen Abend voller historischer Einblicke, spannender Fakten und überraschender Entdeckungen.

Dr. Sara Doll arbeitet seit 2004 am Institut für Anatomie und Zellbiologie der Medizinischen Fakultät Heidelberg. Dort betreut sie organisatorisch den makroskopischen Präparationskurs, leitet den Vorkurs für studentische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, betreute bisher mehrere interdisziplinäre Lehrprojekte und ist für die Anatomische Sammlung zuständig. Ihr Forschungsinteresse gilt der Provenienz-Recherche.

Nach ihrer Ausbildung zur präparationstechnischen Assistentin in Bochum führte sie ihr Weg über die Anatomie in Ulm sowie eine Forschungsstelle an der John A. Burns School of Medicine in Honolulu, USA, nach Heidelberg. Nach dem Bachelor-Studium verfasste sie ihre Qualifikationsarbeit über die Geschichte und Lehrmittel der Heidelberger Anatomie.

Zahlreiche Publikationen, etwa im Springer Verlag, belegen ihr profundes Wissen und ihre Leidenschaft für die Verbindung von Medizingeschichte und Lehre.

Die Lesung findet in den Räumlichkeiten der Stadtbücherei Lahnstein am Kaiserplatz 1 statt. Tickets können bereits jetzt im Vorverkauf in der Bücherei erworben werden und kosten 15,00 Euro bzw. ermäßigt 12,00 Euro.

Bildunterzeilen:

In ihrem neuen Buch beleuchtet Dr. Sara Doll gemeinsam mit Karen Strobel und Prof. Dr. Andreas Deutsch ein spannendes Kapitel Medizingeschichte. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein | Buchcover: Verlag Kirchschlager)