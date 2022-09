Die FiBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau) Projekte GmbH bietet in Zusammenarbeit mit der Stadt Koblenz und dem Landkreis Mayen-Koblenz sowie dem regionalen Fachpromotor für öko-soziale Beschaffung beim BUND Koblenz eine Online-Veranstaltung an, um mehr Bio, mehr Regionalität und Fairen Handel in der kommunalen Verpflegung zu etablieren. Die Online- Veranstaltung findet am Donnerstag, 29. September von 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr statt.

Eine gesunde und ausgewogene Ernährung betrifft uns alle und ist die Grundlage einer jeden guten Verpflegung. Mit der Online-Veranstaltung „Vom Acker bis zur Großküche – Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten für die kommunale Verpflegung“ wollen die Kooperationspartner Wege aufzeigen, wie Kitas, Schulen, Krankenhäuser und andere kommunale Küchen bei begrenzten Haushaltsmitteln, vermehrt auf Bio, Regionalität und Fairen Handel setzen können. Für die Veranstaltung konnten Referentinnen und Referenten gewonnen werden, die die Theorie anhand von Praxisbeispielen erörtern und Formulierungsvorschläge für Ausschreibungen von Verpflegungsleistungen präsentieren. Eingeladen sind Vertreterinnen und Vertreter aus der Verwaltung, besonders Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit Ausschreibungen betraut sind, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie Verpflegungsverantwortliche aus Schulen, Kitas, Kliniken in öffentlicher, kirchlicher sowie privater Trägerschaft.

Eine gesunde Ernährung die auf Bio, Regionalität und Fairen Handel setzt, ist nicht nur ein Modetrend, sondern schützt das Klima, stärkt die regionale Wirtschaft, erhält Arbeitsplätze vor Ort und fördert die globale Gerechtigkeit.