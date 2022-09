Aufgrund von noch nicht abgeschlossenen EDV-Arbeiten öffnet die Stadtteilbücherei Pfaffendorfer Höhe in ihren neuen Räumlichkeiten neben der Grundschule noch nicht, wie ursprünglich geplant, am 20. September, sondern am 11. Oktober. Ausgeliehene Medien können kostenlos verlängert oder in der Zentralbibliothek im Forum Confluentes, sowie in allen anderen Zweigstellen und im Bücherbus zurückgegeben werden.

