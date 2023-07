Im Juli wird auf Schloss Bürresheim ein abwechslungsreiches Sonderprogramm für die ganze Familie geboten.

16.07.2023 | 15:00 | Schloss Bürresheim

Des Kaysers Bombardier (Living History)

Soldat und Waffenhandwerk im Dreißigjährigen Krieg – Eine authentische Vorführung

In einer authentischen Waffenvorführung erklärt Ihnen ein Soldat aus der Zeit des Barocks, wie es im Dreißigjährigen Krieg zuging. Der Bombardier hat »von der Pike auf gedient« und zeigt dem Publikum anschaulich die kriegerische Anwendung des Musketierdegens und der Muskete.

Dauer: ca. 45 Minuten

Kosten: im Schlosseintritt enthalten

Anmeldung: nicht erforderlich

21.07.2023 | 18:00 Uhr | Schloss Bürresheim

ALLES – außer Kultur

Konzert im Rahmen der Reihe “Dichtung und Wahrheit auf Schloss Bürresheim”

Mit Manfred Pohlmann und Frank Willi Schmidt

Eigene moselfränkische Folksongs, Liedermacher-Standards aller Art, Volkslieder, Französisches, Italienisches, Alteschlager, Rock ’n´ Roll, Arbeiterlieder, Westernsongs,

Wienerlieder. Ja, geht das denn? So viele verschiedene Stile und Ausrichtungen in einem Programm? Bei Manfred Pohlmann geht das. Und wie!

Vielseitigkeit ist keine Schande. Alles was er singt, jedes einzelne Lied hat mit ihm und seinem Leben zu tun. Sein Begleiter und Freund Frank Willi Schmidt ist ihm mit dem Kontrabass, der Tuba und der singenden Säge sozusagen „Band“.

Ort: Schloss Bürresheim, Ahnensaal

Beginn: 18 Uhr

Dauer: 2x 45 Minuten (+ Pause)

Kosten: 10,00 € p.P.

Anmeldung: wegen begrenzter Teilnehmerzahl erforderlich unter E-Mail buerresheim@gdke.rlp.de oder Tel. 02651/76440

23.07.2023 | 14:30 Uhr | Schloss Bürresheim

Die Bremer Stadtmusikanten

Ein Figurentheaterstück für Kinder ab 3-4 Jahren

Der Esel – zu faul? Der Hund – zu empfindlich? Die Katze – zu alt? Der Hahn – schmeckt?

Die Tiere wollen nicht zum Schlachter, in den See oder in den Kochtopf! Sie flüchten, hauen ab. Erst ist jedes Tier alleine, doch dann finden sie zusammen. Sie werden Freunde, und gemeinsam sind sie stark, schlau und mutig. Gespielt mit liebenswürdig-skurrilen und comic-haften Tischfiguren. Mit einem Spieler/Erzähler und anderen Kleinigkeiten. Alles in und an 2-3 Koffern. FigurenTheaterSpieler, Ausbildung an der Theaterschule von Ingmar Lindh, über 30 Jahre professionelle FigurenTheater, über 20 Produktionen für Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Über 10 Jahre Leitung der „FigurenTheaterHaus“ in Mayen.

Ort: Schloss Bürresheim, Ahnensaal (bei schönem Wetter Open Air in der “Kölner Burg”)

Dauer: ca. 40 Minuten

Kosten: Erw. 5,00 € / Kind 3,50 € (Schlosseintritt mit Führung zusätzlich vor Ort buchbar)

Anmeldung: wegen begrenzter Teilnehmerzahl erforderlich unter E-Mail buerresheim(at)gdke.rlp.de oder Tel. 02651 76440

Eine Veranstaltung im Rahmen der Reihe “Dichtung und Wahrheit auf Schloss Bürresheim”

28.07.2023 | 11:00 – 15:00 Uhr | Schloss Bürresheim

Holzwürmer, Motten und Papierfischchen – Präventive Restaurierung auf Burgen und Schlössern

Infostand mit Aktionen rund um das Thema präventive Restaurierung

Ob Möbel, Gemälde oder die historische Treppenstufe oder Tapete. Ziel der präventiven Restaurierung ist es, die historische Ausstattung der Burgen und Schlösser zu bewahren. Das Restaurierungsteam von Burgen, Schlösser, Altertümer gibt Ihnen einen Einblick in seine tägliche Arbeit und stellt Ihnen dabei auch seine großen und ganz kleinen Gegenspieler vor.

Eine Veranstaltung im Rahmen von “25 Jahre Burgen, Schlösser, Altertümer Rheinland-Pfalz”

Die Restauratorinnen von BSA (Jutta Waschke und Emily Wasser) gemeinsam mit der Kulturpädagogik Mittelrhein/Eifel

Uhrzeit: 11.00 – 15.00 Uhr

Kosten: im Schlosseintritt enthalten

Keine Anmeldung erforderlich