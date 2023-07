Karibische Atmosphäre, Strand, Livemusik und Cocktails – Das erwartet die Besucher der diesjährigen Bahamas Night in Nassau an der Lahn. Los geht es am Samstag, 15. Juli 2023, ab 18.00 Uhr im Freiherr-vom-Stein-Park in Nassau, am eigens angelegten Lahnstrand. Karibische Lebensfreude, zusammen feiern, tanzen, chillen und dabei den Sonnenuntergang an der Lahn genießen – all dies macht die Bahamas Night nun schon zum 15. Mal zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Gleich drei Top Acts werden an diesem Abend live zu sehen sein:

Die Band „Riddim Posse“ aus Mannheim, deren sechs Musiker aus Barbados, Trinidad und Tobago, Ghana sowie Haiti stammen, schlagen nicht nur eine musikalische, sondern auch eine menschliche Brücke zwischen den Kulturen. So steht allein schon die Herkunft der Vollblut-Musiker für die Authentizität eines Rhythmus- und Lebensgefühls, wie es im weltberühmten Trinidad Carnival und dem Party-Sounds von Calypso und Soca seinen schönsten und farbenfreudigsten Ausdruck findet.

„Playa Canela“ servieren dagegen einen exotischen Cocktail aus Salsa, Merengue, Cumbia, Bolero, Bossa-Nova und Latin Pop. Die Band verzaubert ihr Publikum am früheren Abend mit Musik aus Kolumbien, Kuba, Mexiko und der Dominikanischen Republik. Musik voller Wärme und Lebensfreude, authentisch und aktuell, melancholisch und mitreißend, zum Träumen, Feiern und Tanzen.

Der Abend startet mit einer der erfolgreichsten Samba-Percussion-Gruppen, für die man nicht gleich nach Rio zu reisen braucht: „Monta Batida“, aus Montabaur. Sie werden dem Publikum schon am frühen Abend mit ihren Trommeln ordentlich einheizen.

Neben diesen drei Live Acts ist auch für die „kleinen“ Besucher gesorgt. Für Sie steht den ganzen Abend eine karibische Hüpfburg zur Verfügung.

Und dank der Kooperation mit dem Bahamas Tourist Office leuchten auch dieses Jahr wieder auf einer riesigen LED-Wand eindrucksvolle Bilder vom Urlaubsparadies der Bahamas, die zusätzlich ein Stück karibische Lebensfreude nach Nassau bringen werden.

Infos kompakt

Veranstaltung: Bahamas Night

Datum: Samstag, 15. Juli 2023

Uhrzeit: 18.00 – 24.00 Uhr

Eintritt: Erwachsene (ab 17 Jahre): 8,- Euro

Jugendliche (12-16 Jahre): 4,- Euro

Kinder bis 11 Jahre frei

Veranstalter: Touristik Bad Ems-Nassau e. V.

Alle Informationen zur Veranstaltung auch unter www.badems-nassau.info/genuss-kultur/veranstaltungen