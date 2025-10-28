Im Jahr 1954 wurde der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. von der Bundesrepublik Deutschland mit der wichtigen Aufgabe betraut, die Gräber der deutschen Kriegstoten im Ausland zu erfassen, zu erhalten und zu pflegen. Neben den Anlagen des Ersten und Zweiten Weltkrieges befinden sich auch die Denkmäler und Friedhöfe des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71 und der Deutsch-Dänischen Kriege von 1848/51 und 1864 unter der Obhut des Volksbundes.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ist auf Hilfe angewiesen.

In Neuwied wird in diesem Jahr keine Haus- und Straßensammlung im Namen des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge stattfinden. Die Stadtverwaltung übernimmt aber eine Sammlung zum Volkstrauertag am 16. November 2025 von 10:30 bis 12:15 Uhr auf dem „Alten Friedhof“ in Niederbieber.

Oberbürgermeister Jan Einig dankt schon jetzt allen Unterstützern herzlich und macht außerdem darauf aufmerksam, dass natürlich auch die Möglichkeit besteht, Spenden direkt auf das Konto des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zu überweisen:

IBAN: DE52 5705 0120 0000 1231 17

Sparkasse Koblenz

Verwendungszweck: Sammlung Stadtverwaltung Neuwied

Ab einem Betrag von 10 Euro können Spender eine Spendenbescheinigung erhalten. Dafür müssen im Verwendungszweck zusätzlich Name und Anschrift angegeben werden.

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge www.volksbund.de.