Das Stadtteilfrühstück im JuBüZ Karthause startet in diesem Jahr pandemiebedingt am Mittwoch, 06.04.2022. In der Zeit von 09:30 bis 11:30 Uhr besteht die Möglichkeit, lecker zu frühstücken, Freunde und Bekannte zu treffen oder auch neue Kontakte zu knüpfen. Im Programmteil, nach einer leckeren Stärkung am Büffet gilt es bei einem Volkslieder-Quiz Zitate oder Textstellen aus bekannten Volksliedern zu erraten.

Anmeldungen zum Stadtteilfrühstück sind ab sofort im Jugend- und Bürgerzentrum Karthause, Potsdamer Str. 4, 56075 Koblenz, unter der Rufnummer: 0261/914 060 000 möglich.

Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Das JuBüZ verfügt über eine Frischluftlüftung und ausreichend Desinfektionsspender zur Handdesinfektion.

Quelle Stadt Koblenz