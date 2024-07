Literaturcafé im Thetarer Mittelrhein

Volkmar Döring liest in Urbar

Es ist inzwischen eine literarische Serie, die im Theater Mittelrhein in Urbar vierteljährig stattfindet: Das Literaturcafé. Am Sonntag, den 28. Juli 2024 findet die nächste Lesung statt: Der Binger Autor Volkmar Döring liest aus seinem Roman: “Die blauen Federn”. Der gebürtige Hamburger ist Illustrator, Autor, Musikant und als Trickfilmzeichner einem überregionalem und internationalen Publikum bekannt. U.a. ist er jedes Jahr bei der internationalen Kinderbuchmesse in Bologna (Italien) als Kinderbuch-Illustrator vertreten. Döring ist Mitglied im Landesvorstand des Verbandes Deutscher Schriftsteller (VS) Rheinland-Pfalz. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.