Barrierefreiheit, Postzustellung und Kitzrettung

Lahnstein. Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert war mit seiner Ape im Stadtteil Friedrichssegen, um sich im Rahmen seiner Einwohnersprechstunde „Lennart Live“ mit den Bürgerinnen und Bürgern auszutauschen. „Die Einwohnersprechstunden sind für mich ein wichtiges Instrument, um direkt zu erfahren, was die Menschen bewegt und wo wir als Stadt konkret unterstützen können“, betonte Siefert.

Ein Thema war die teils mangelnde Barrierefreiheit im Stadtgebiet, insbesondere an öffentlichen Verkehrsknotenpunkten. Siefert sagte zu, diese Probleme aufzugreifen und Verbesserungsmaßnahmen prüfen zu lassen.

Ein weiteres wiederkehrendes Problem betrifft die Postzustellung in Friedrichssegen / Frücht. Aufgrund der speziellen Lage weichen bei einigen Bewohnern Meldeadresse und Postanschrift voneinander ab, was regelmäßig zu Schwierigkeiten führt – etwa bei wichtigen Sendungen wie Wahlunterlagen. Hier wird die Stadtverwaltung im Austausch mit der Nachbargemeinde prüfen, mit welchen Maßnahmen eine zuverlässige Zustellung sichergestellt werden kann.

Zudem äußerten Bürger den Wunsch nach einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 sowie Verbesserungen des Straßenzustands in Friedrichssegen. Diese Anliegen will die Stadt gemeinsam mit dem Landesbetrieb Mobilität bewerten.

Besonders positiv aufgenommen wurde die Vorstellung des neu gegründeten gemeinnützigen Vereins „Kitzrettung Lahnstein Spießborn I“. Mithilfe von Drohnentechnologie möchte der Verein Rehkitze vor dem Mähtod bewahren. „Das ist wirklich eine großartige Sache“, zeigte sich Siefert begeistert von der Idee und informierte über Möglichkeiten zur Gewinnung der noch benötigten Mittel zur Anschaffung der Drohne.

Die nächste Einwohnersprechstunde ist für September geplant. Bereits am Samstag, 19. Juli wird es die erste Jugendsprechstunde „Lennart Live – Next Gen“ geben, bei der Oberbürgermeister Siefert von 13.00 bis 16.00 Uhr am Spielplatz an der Johanniskirche speziell die Anliegen von Kindern und Jugendlichen besprechen wird.

Bildunterzeilen

Oberbürgermeister Lennart Siefert besprach in Friedrichssegen die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)