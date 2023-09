Einwohnersprechstunde mit Lahnsteins Oberbürgermeister fand in den Abendstunden in Niederlahnstein statt

Lahnstein. Am 13. September fand die Einwohnersprechstunde „Lennart Live“ am Kirchplatz in Niederlahnstein statt, wo Oberbürgermeister Siefert an seiner Ape bereitstand, um die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zu besprechen.

Das Thema Verkehr war wieder besonders präsent. Viele Bürgerinnen und Bürger bemängelten überhöhte Geschwindigkeiten, mit denen die Autofahrer durch die Straßen rasen, was besonders für die Kinder eine enorme Gefahr sei. Hierbei wurde von einigen besonders auf den Schulweg hingewiesen, der während der Brückensperrung im nächsten Jahr nicht einfacher werde. Auch auf dem Gehweg parkende Autos seien ein Problem.

In den nächsten Wochen wird nun in diversen Straßen der Smiley-Blitzer angebracht, der die Geschwindigkeit nicht nur anzeigt, sondern auch dokumentiert. Aus diesen Ergebnissen lassen sich dann mögliche Maßnahmen ableiten. Zudem wird das Ordnungsamt wegen verstärkter Kontrollen informiert.

Auch die mangelnde Straßenreinigung in der eigenen Nachbarschaft wurde von einigen angesprochen. Hier verwies Siefert darauf, dass gemäß der „Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen“ die Reinigungspflicht bei den Eigentümern oder Besitzern liegt und wöchentlich und bei Bedarf kurzfristig durchzuführen ist. Weitere Informationen finden sich auch im Internet unter www.lahnstein.de/verwaltung/ortsrecht. Das ist besonders mit Blick auf den Herbst wichtig. Wer selbst für die Gehwegreinigung verantwortlich sind, muss auch das Laub entsorgen, unabhängig davon, woher es stammt. Dies schließt auch Laub ein, das von städtischen Bäumen auf den Gehweg fällt. Für Anlieger gilt die Reinigungspflicht bis zur Fahrbahnmitte.

Kommt ein Grundstückseigentümer oder Besitzer der Reinigungspflicht nicht nach, kann das mit einer Geldbuße geahndet werden. „Das ist aber erst der letzte Schritt. Zunächst nehmen wir persönlich oder schriftlich Kontakt mit dem Reinigungspflichtigen auf und machen auf die Defizite aufmerksam“, erläuterte Oberbürgermeister Siefert.

Auch zur Brückensperrung B42 im nächsten Jahr gab es einige Nachfragen, ebenso wie zur kommunalen Wärmeplanung, der Radwegesituation und der Straßenbeleuchtung.

Nicht alles, was angesprochen wurde, liegt in der Zuständigkeit der Stadtverwaltung selbst, Oberbürgermeister Siefert wird diese Anliegen jedoch an die entsprechenden Stellen weitergeben, um Lösungen zu erzielen.

Es gab auch viel Lob für den OB und die Stadtverwaltung. Wie schnell Baustellenschilder abgebaut worden seien, wie unkompliziert man mit dem OB ins Gespräch kommen könne, wie ordentlich auf städtischen Grundstücken Rückschnitte erfolgten.

„Bei allem, was man manchmal über sich lesen muss, sind das die besonders guten Momente – wenn einem die Menschen ins Gesicht schauen und sich für die Arbeit und das Engagement von meinen Mitarbeitern und mir bedanken“, sagte OB Siefert.

Bildunterzeilen:

Bild 1: Zunächst gab es spontan ein Blümchen von einem Bürger, später brachte das Restaurant Limaro noch eine Pizza für die Besucher von „Lennart Live“ vorbei.