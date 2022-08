Unkel (ots) – In der Nacht zum Dienstag, gegen 00:30 Uhr, hörte eine Bewohnerin eines Wohnhauses in der Scheurener Straße laute Geräusche. Als sie ans Fenster ging, erkannte sie einen jungen Mann im Garten, welcher gerade ein Fenster im Erdgeschoss aufgebrochen hatte. Als er die 53-jährige Frau im Fenster erkannte, rannte der Mann im Garten davon, stieg auf ein bereit gestelltes Fahrrad und flüchtete. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Neben dem aufgebrochenen Fenster hatte der Mann offensichtlich vorher versucht, ein Terrassenelement aufzuhebeln, was jedoch misslang. Täterbeschreibung: männlich, ca. 20 Jahre alt, schlank, ca.170cm groß, sportliche Statur, weißes, langärmliges Oberteil, schwarze Kappe, blaue Jeans, Handschuhe, keine Brille, keinen Bart, silbernes Herrenrad.

Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de