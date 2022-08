Die bekannte Westerwälder Autorin Sonja Roos schreibt nun auch unter Pseudonym. Sie stellt am 8.9.2022 um 19 Uhr ihren neuen biographischen Roman „Ada und die Gleichung des Glücks“, der in der Reihe “Mutige Frauen, die Geschichte schrieben” erscheint, in der Stadtbibliothek Koblenz vor.

In dem Roman geht es um das Leben von Ada Lovelace, Tochter von Lord Byron, die als begnadete Mathematikerin in die Geschichte einging, weil sie die erste Programmiersprache erfand, als Computer noch Zukunftsmusik waren. Das Buch spielt in den 1830er Jahren und behandelt neben Adas Leidenschaft für Mathematik auch eine nicht standesgemäße Liebe und die Pflichten einer Tochter aus gutem Hause.

Wie immer wird die Autorin Sonja Roos nicht nur aus ihrem Buch lesen, sondern auch über das Schreiben sprechen und uns darüber auf dem Laufenden halten, welche neuen Projekte wir von ihr erwarten dürfen.

Der Eintritt beträgt 4 €. Karten sind im Vorverkauf in der Stadtbibliothek erhältlich.

Quelle Foto: Fotolia, Werbeagentur Blick-Fang, Privat, Canva, Adobe, Filmoria

Das Cover Bild steht in keinem Zusammenhang mit dem Inhalt der Pressemeldung und wurde vom Next Team ausgewählt.