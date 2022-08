Koblenz (ots) – Am Montag, den 22.08.2022 kam es innerhalb einer Stunde zu mehreren Taschendiebstählen im Löhrcenter. Gegen 16:45 Uhr meldete sich die erste Geschädigte. Die 54-Jährige gab an, dass sie sich im Einkaufszentrum aufgehalten habe, als sie bemerkte, dass ihr das iPhone aus der Handtasche entwendet wurde, die sie umgehängt hatte.

Nur eine halbe Stunde später meldete sich der nächste Geschädigte: Der 80-Jährige gab an, dass ihm sein Portemonnaie gestohlen wurde, kurz nachdem er in einem Geschäft im Löhrcenter an der Kasse bezahlt hatte. Auch ein 89-Jähriger meldete sich bei den Einsatzkräften der Polizei Koblenz kurze Zeit Minuten

später: Ihm habe man ebenfalls das in der Hosentasche befindliche Portemonnaie gestohlen. Täterhinweise liegen derzeit keine vor.

Zeugen, die am gestrigen Montag zwischen 16:45 und 17:20 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Löhrcenter gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Koblenz zu melden: 0261-103-2510.

