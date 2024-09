Nachdem der Koblenzer Ehrenbürger und Alt-Oberbürgermeister Eberhard Schulte-Wissermann in der Nacht auf den vergangenen Samstag verstarb, ist die Trauer in Koblenz groß. Die Stadt Koblenz hat daher ein Kondolenzbuch in der Stadtbibliothek Koblenz im Forum Confluentes ausgelegt, in welches alle die es möchten, ihre Gedanken zum Verstorbenen oder ihre Wünsche an die Angehörigen eintragen können.

Das Kondolenzbuch ist während der Öffnungszeiten der Stadtbibliothek zugänglich. Diese ist geöffnet montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 15 Uhr.