Verstöße gegen Corona-Verfügung

Lahnstein (ots) – Im Rahmen der Streife konnte durch die Beamten der Polizeiinspektion Lahnstein festgestellt werden, dass sich ein Geschäft in der Adolfstraße offensichtlich nicht an die Allgemeinverfügung des Rhein-Lahn-Kreises hielt und trotz Verbots geöffnet hatte. Vor dem Laden wartete eine Personengruppe von rund 10 Personen und auch im Laden selbst befanden sich mehrere Kunden. Nach Ansprache schloss die Verantwortliche das Geschäft. Die Personengruppe wurde nach Hause geschickt. Gegen den Betreiber wurde eine Anzeige erstattet.

Braubach (ots) – Aufgrund einer Mitteilung über einen Gartenflohmarkt in der Gartenanlage in Braubach wurde dort eine Kontrolle durch die Beamten der Polizeiinspektion Lahnstein durchgeführt. Hier konnte in einer Gartenparzelle in der Tat ein mit Werbezetteln angekündigter Flohmarkt festgestellt werden. “Kunden” befanden sich zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht vor Ort. Der Initiator wurde aufgefordert, den Markt zu beenden und die Werbung umgehend zu entfernen. Auch ihn erwartet eine Anzeige.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 23.03.2020