Aquarellmalen für Anfänger und Fortgeschrittene an der vhs

Sie würden gerne Aquarell malen, haben aber den Einstieg noch nicht gefunden? Lassen Sie sich in diesem Kurs überzeugen, wie leicht und inspirierend das Aquarellmalen sein kann. Verschiedene Aquarell Techniken werden Sie in diesem Kurs kennenlernen.

Bitte mitbringen: Aquarellfarben, Pinsel, Aquarell Papier in verschieden Größen, Wasserglas und Lappen.

Der Kurs kostet 66,30 €, beginnt am 10.02.2022 und findet 8x donnerstags von 08:30 – 10:45 Uhr statt.

Anmeldungen und Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder 0261 129-3701/-3711/-3730/-3732/-3740.

Acrylic Pouring Malkurs an der vhs

Acrylic pouring, das Malen mit flüssigen Acrylfarben, hat sich zu einer beliebten Freizeitbeschäftigung entwickelt. Die Vielzahl der Gestaltungsmöglichkeiten begeistert Anfänger, aber auch fortgeschrittene Kreativbegeisterte. Der Zufall spielt bei dieser Kunstform eine große Rolle, weil man während des Acrylgießens wenig Einfluss auf das Ergebnis hat. Umso überraschender sind die unvorhersehbaren Resultate, die sich durch einzigartige Farbmischungen, riesige Zellbildungen und eine beeindruckende Leuchtkraft auszeichnen. Freude beim Malen und ein gewisser meditativer Effekt sind garantiert. Alle Materialien für ein Bild sind im Kursbetrag enthalten.

Der Kurs kostet 64,70 €, beginnt am 10.02.2022 und findet 7x donnerstags von 18:30 – 20:45 Uhr statt.

Zeichnen und Malen für Anfänger und Fortgeschrittene an der vhs

Das dekorative Zeichnen und Malen beinhaltet viele Maltechniken und Themen. In diesem Kurs befassen wir uns vorwiegend mit dem Zeichnen und Malen von Stillleben. Die Auswahl der Techniken sind: Aquarell, Deckfarben, Collage, Grafik- oder Mischtechnik – alles ist erlaubt. Das Finden der “eigenen Handschrift” ist das Ziel des Kurses. Bitte mitbringen: Vorhandenes Malmaterial, Bleistifte 2B, 4B, 6B, Skizzenblock DIN A3, Radiergummi, Buntstifte, Radiergummistift, Knetgummi.

Der Kurs kostet 66,30 €, beginnt am 11.02.2022 und findet 8x freitags von 14:00 – 16:15 Uhr statt.

vhs-Kurs “Kalligraphie als Auszeit”

Kalligraphie ist die Kunst des Schönschreibens von Hand mit Feder, Tusche, Filzstift oder anderen Schreibwerkzeugen. Kalligraphie ist als Kunstform und meditative Betätigung weiterhin lebendig und erlebt heute eine Renaissance. Schönschreiben fördert Konzentration und Achtsamkeit und kann auch zu innerer Ruhe und Entspannung führen. Bitte mitbringen: Bandzugfeder mit einem breiten flachen Kopf, Tusche, Filzstift und Millimeterpapier.

Der Kurs kostet 33,00 €, beginnt am 11.02.2022 und findet 5x freitags von 18:00 – 19:30 Uhr statt.

