Ludwigshafen (ots) – Am 01.02.2022, gegen 12:00 Uhr, bekam eine 63-Jährige aus

Ludwigshafen einen Anruf von einer Frau, die angab, dass sie von der

Kriminalpolizei sei. Sie erzählte der 63-Jährigen, dass ihre Tochter einen

tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Die 63-Jährige antwortete ihr, dass

sie sich das nicht vorstellen könne, da ihre Tochter gar kein Auto fahre und

zurzeit auch gar nicht in Deutschland sei. Daraufhin legte die Anruferin auf.

Gegen 15:00 Uhr rief ein angeblicher Polizeibeamter von der Kripo Mannheim bei

einer 83-Jährigen aus Ludwigshafen an. Er gab ihr gegenüber an, dass es in ihrer

Nachbarschaft zu mehreren Einbrüchen gekommen sei und er fragte sie, ob ihr

etwas aufgefallen sei. Dies verneinte die Seniorin in resolutem Ton, so dass der

Anrufer das Gespräch sofort beendete.