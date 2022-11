Neuer Termin:„Liebe Konstantin Wecker-Fans, Leider wird der Termin von Konstantin Wecker in Koblenz erneut verlegt. Wir freuen uns sehr, dass es noch einen Nachholtermin in diesem Jahr geben wird:. Sämtliche bereits gekaufte Tickets behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit. Konstantin Wecker wird 75 und feiert sein stolzes Alter 2022 gemeinsam mit seinem Publikum im Rahmen seiner Jubiläumstour “Ich singe, weil ich ein Lied hab“. Er entzündete zu Beginn seiner Karriere das Weckerleuchten, verlor sich fast, vereinte, brandmarkte denund nahm sein Publikum jüngst mit auf seine ganz persönliche Reise nach Utopia. Konstantin Wecker kann zu seinem 75. Geburtstag auf unzählige Tourneen zurückblicken – und nach vorne. Genug ist dem Musiker auch nach fünf Jahrzehnten auf der Bühne noch lange nicht genug. Klar, dass er auch dieses ganz besondere Jubiläum mit seinen Fans teilen wird. Denn trotz mitunter tränensteilen Stufen und tiefschürfenden Stürzen ist er sich und seinem Publikum stets aus vollem Herzen treu geblieben. Und schon deshalb heißt die Jubiläumstour im Spätsommer und Herbst 2022. Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf eine Rückblende mit seinen fantastischen Musikern und voller Liebe und Leidenschaft freuen, bei der der bekennende Pazifist und Lebensgenießer neue Lieder, Gedichte und Gedanken ebenso präsentieren wird wie seine beliebten Klassiker wieund. Konstantin Wecker hat nie aufgehört von einer herrschaftsfreien und gewaltlosen Welt zu träumen. Und das wird auch auf seiner Jubiläumstour nicht tun, die seine unbändige Lust und Hingabe einmal mehr in all ihren Facetten leuchten lassen wird. Beginn 20 Uhr Tickets über https://www.reservix.de/tickets-konstantin-wecker-ich-singe-weil-ich-ein-lied-hab-in-koblenz-rhein-mosel-halle-am-9-10-2022/e1768607