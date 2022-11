Fachgeschäftesterben, Frequenzrückgang, Leerstand – findet das Leben nach Corona nur noch in der „schönen, neuen Online-Welt“ statt? Ganz sicher nicht! Der Mensch will mehr als digitalen Konsum und dieses „Mehr“ müssen urbane Zentren bieten. Sie können es auch – mit den richtigen Strategien!

Koblenz verbindet. Das steht auch im Fokus des aktuell startenden Prozesses zur Entwicklung eines Innenstadtkonzepts für die Koblenzer Innenstadt. Gemeinsam mit Aktivist:innen, Treiber:innen und Entscheider:innen der Innenstadt möchte die Stadt Koblenz eine neue Zukunftsvision schaffen. Innovatives Denken und gemeinschaftliches Handeln werden von der ersten Vision über ausgearbeitete Leitgedanken bis hin zu konkreten Maßnahmen und sichtbaren Ergebnissen auf den Koblenzer Straßen führen.

Den Startschuss für die Erarbeitung des Innenstadtkonzepts macht eine öffentliche Impulsveranstaltung am 28.11.2022 ab 18.30 Uhr im Foyer des Forum Confluentes (Zentralplatz 1, 56068 Koblenz), zu der die Stadt Koblenz und das Projektteam von Stadt + Handel jede interessierte Person herzlich einladen. Die Veranstaltung wird durch ein offenes Forum eröffnet, bei dem Institutionen, Verbände oder Vereine ihre bisherigen Tätigkeiten und Aufgaben in der Koblenzer Innenstadt vorstellen können. Neben spannenden Impulsen und der Darstellung des zukünftigen Prozesses, können Sie als Teilnehmende an verschiedenen Dialogstationen Ihre Eindrücke von der Koblenzer Innenstadt zusammenfassen.

Tragen Sie zu der Gestaltung der Koblenzer Zukunftsvision bei und freuen Sie sich auf einen inspirierenden und zukunftsweisenden Prozess. Die Stadt Koblenz und das Projektteam von Stadt + Handel freuen sich darauf, Ihre Sicht der Dinge kennenzulernen.