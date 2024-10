Foto-Ausstellung „Seelentiefen“ in Linz jetzt bis 5. November – Ersatztermine für zwei verschobene Veranstaltungen stehen fest

Kreis Neuwied. Die „Wochen der seelischen Gesundheit“, die der Landkreis Neuwied mit der Psychiatriekoordinationsstelle des Gesundheitsamtes anbietet, gehen in die Verlängerung. So wird die Fotoausstellung „Seelentiefen“ in der ASD Tagespflege „Im Rosengarten“ in Linz am Rhein noch bis zum 5. November zu sehen sein. Außerdem mussten zwei Veranstaltungen krankheitsbedingt verschoben werden, Ersatztermine stehen aber schon fest:

Die Lesung „Kirmes im Kopf“ – Autorin Angelina Boerger findet nunmehr am 8. Januar um 18 Uhr in der VHS Neuwied statt (Einlass 17 Uhr). Veranstalter sind Franziskaner Mobil mit finanzieller Unterstützung der Kreisverwaltung und der LZG.

Der Vortrag „Mental Load“ wurde auf den 14. November, 17 Uhr im HTZ verlegt. Anmeldung unter 02631- 9656100; info@htz-neuwied.de