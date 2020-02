Verkehrsunsicherer Transporter aus dem Verkehr gezogen

Koblenz (ots) – Gestern fiel einer Streifenbesatzung um 12:30 Uhr in Koblenz ein Transporter auf, welcher bereits auf den ersten Blick erhebliche Mängel aufwies. Am Schüllerplatz wurde der Transporter angehalten und auf seine Verkehrssicherheit kontrolliert. Dabei stellten die Polizeikräfte einen starken Ölverlust, einen durchrosteten Unterboden und den Defekt der beiden Rückleuchten fest. Da im Rahmen dieser Kontrolle nicht alle Mängel erkannt werden konnten, verbrachte man den Transporter zum TÜV, wo er heute durch einen Sachverständigen begutachtet wird. Die Weiterfahrt wurde untersagt bis geklärt ist, ob der technische Zustand eine Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr zulässt. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen kommen nun auf Fahrer und Halter zu. Die Verkehrssicherheit hat nicht nur etwas mit dem richtigen Fahrverhalten und der Einhaltung der Verkehrsregeln zu tun. Auch der technische Zustand der Fahrzeuge spielt eine wesentliche Rolle und kann die Sicherheit auf unseren Straßen erheblich beeinträchtigen.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 26.02.2020