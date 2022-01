Puderbach (ots) – Am 12.01.2022 ereigneten sich im Dienstgebiet der PI Straßenhaus mehrere Verkehrsunfallfluchten. Zunächst kam es zwischen 13.00 und

16.40 Uhr in der Mittelstraße in Puderbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Das Fahrzeug des Geschädigten parkte ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Nach Rückkehr zu seinem Fahrzeug stellte er Schäden an seiner linken Fahrzeugfront, sowie dem linken Außenspiegel fest. Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es gegen 18.20 Uhr in der Rheinstraße in Horhausen. Die Geschädigte parkte ihren PKW ebenfalls ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand und stellte nach Rückkehr zu ihrem Fahrzeug eine Delle an der linken Seite der Heckstoßstange fest. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel.

02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden