Die Zahl der Patienten, die vor allen Dingen nach Wochenenden mit Corona typischen Symptomen in der Corona-Ambulanz in der CGM Arena vorstellig werden, hat zuletzt wieder zugenommen. Aus diesem Grund erweitert die Einrichtung im Stadtteil Oberwerth ihre Öffnungszeiten an Montagen.

Ab 17. Januar hat die Corona-Ambulanz dann montags von 8.30 bis 12.30 Uhr geöffnet.

Ansonsten ist die Corona-Ambulanz dienstags bis samstags in der Zeit von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr geöffnet. Weitere Informationen zur Corona-Ambulanz finden sich im Internet unter www.koblenz.de/corona