Diez (ots) – Am Freitag, den 17.09.2021 gegen 12:40 Uhr touchierte ein vorbeifahrender PKW einen in der Adelheidstraße gegenüber des Krankenhauses Diez parkenden weißen BMW am linken Außenspiegel. Die Unfallverursacherin habe an besagtem PKW eine Notiz mit ihren Personalien hinterlassen und meldete den Unfall nachträglich der Polizei. Zeugen, insbesondere der Halter/ die Halterin des weißen BMWs, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Diez zu melden.