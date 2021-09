Nauort (ots) – Im Tatzeitraum Freitag, 17.09.2021, 23:30 Uhr – Samstag, 18.09.2021, 04:00 Uhr wurden an einem Pkw in der Ringstraße in Nauort die Radschrauben gelockert.

Nur durch einen glücklichen Umstand kam es bei der anschließenden Heimfahrt der Geschädigten nicht zu einem abscheren des Reifens.

Die Polizei bittet diesbezüglich um Hinweise hinsichtlich des Täters.

Wurden im Rahmen der Kirmes in Nauort ggf. gleichgelagerte Fälle bekannt?