Bendorf (ots) – Am 21.07.2022, gegen 17:00 Uhr, ereignete sich am Kreisverkehr in der Brauereistraße gegenüber des dortigen ALDI-Supermarktes ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW-Fahrer. Der Radfahrer bog aus dem Kreisverkehr in die Brauereistraße in Richtung der

Tennissportanlagen ab. Hierbei fiel er mit seinem Fahrrad gegen den wartenden PKW an der Einfahrt zum Kreisverkehr. An dem PKW entstand Sachschaden. Der Radfahrer dürfte sich ebenso leicht verletzt haben, setzte sich jedoch anschließend wieder auf sein Rad und entfernte sich unerlaubt von der

Unfallstelle ohne seine Personalien kundzugeben. Beschreibung: ca. 40-50 Jahre alt, Südländer, Bart, dunkel graues Haar, trug dunkle Arbeitshose, älteres Sportfahrrad. Hinweise zur Identität des flüchtigen Radfahrers werden an die Polizei Bendorf erbeten.

Quelle: Polizei Rheinland-Pfalz