Verkehrsunfallflucht in Bad Marienberg am Kreisel Jahnstraße in Richtung Nisterau

Bad Marienberg (ots) – Am 27.11.2024 um 23:00 Uhr konnte durch Beamte der Polizeiinspektion Hachenburg, Beschädigungen am Kreisel der K60/ Jahnstraße Bad Marienberg festgestellt werden. Hier war es zu einem Verkehrsunfall gekommen bei dem die Leitpfosten beschädigt wurden. Der Unfallverursacher ist derzeit unbekannt und flüchtig.

Hinweise zu dem Unfall oder dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Hachenburg unter 02662-95580 oder unter PIHachenburg.Wache@polizei.rlp.de entgegen.