Vallendar (ots) – Am Freitag, den 28.10.2022 gegen 21:20 Uhr, kam es im Kurvenbereich der Urbarer Straße in Vallendar(K 85), zu einer Verkehrsunfallflucht. Der derzeit noch unbekannte Fahrer des unfallverursachenden PKW habe die K 85 in Fahrtrichtung Urbar/Ortsmitte befahren. Die Geschädigte habe die Urbarer Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung befahren. Im Kurvenbereich, von der B 42 kommend, touchierte der unbekannte PKW den PKW der Geschädigten im Bereich des hinteren linken Kotflügels und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der PKW des Verursachers soll im linken Frontbereich beschädigt sein.

Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen grauen Kleinwagen handeln. Das Kennzeichen soll mit MY oder MYK beginnen.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich an die Polizeiinspektion in Bendorf zu wenden.