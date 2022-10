Koblenz (ots) – Am 29.10.2022, gegen 16:17 Uhr, kam es auf der BAB 61, kurz hinter der AS Emmelshausen in Fahrtrichtung Ludwigshafen, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Dabei kollidierte ein Pkw zunächst mit der Mittelschutzplanke und anschließend mit einem Lkw. Der Pkw wurde zuvor von einem weiteren, derzeit unbekannten, Pkw abgedrängt.

Der verunfallte Pkw und der Lkw kamen auf dem Standstreifen zum Stehen, während sich das dritte unfallbeteiligte Fahrzeug von der Örtlichkeit entfernte.

Durch den Unfall wurden zwei Personen mindestens leicht verletzt, darunter ein 9-jähriges Kind.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug dürfte es sich nach Zeugenangaben um einen dunklen Pkw handeln.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann ggf. Angaben zum o.g. flüchtigen Fahrzeug machen?

Hinweise bitte an: Polizeiautobahnstation Mendig, 02652 – 97 95 – 0