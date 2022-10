Asbach, L 272 (ots) – Am 14.10.2022 kam gegen 22:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwei PKW befuhren die L 272 in Richtung Asbach. Der Unfallverursacher überholt den vorausfahrenden PKW Hyundai im Bereich einer unübersichtlichen Kurve. Aufgrund des nahenden Gegenverkehrs scherte der Unfallverursacher unmittelbar vor dem überholten PKW ein. Dieser hatte zeitgleich ein Brems- und Ausweichmanöver begonnen, um dem Unfallverursacher ein unfallfreies Überholen zu ermöglichen. Im Verlauf dieses Manövers geriet der 19-jährige Fahrer des PKW Hyundai nach rechts von der Fahrbahn ab, am PKW entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Regulierung des entstandenen Schadens zu ermöglichen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel.

02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

