Betzdorf, Mudersbach (ots) – Am Samstag, den 15.10.2022 stellte eine Streifenwagenbesatzung der PI Betzdorf bei einer Verkehrskontrolle in der Theresenstraße in Betzdorf fest, dass der 27-jährige Fahrer eines BMW nicht im Besitz einer in der BRD gültigen Fahrerlaubnis war. Da es sich jedoch um keinen EU-Führerschein gehandelt hat, war dessen ausländische Fahrerlaubnis nur für 6 Monate in der BRD gültig. Da er jedoch schon länger in Deutschland einen festen Wohnsitz hatte, hätte er seinen Führerscheinschein umschreiben lassen müssen.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Am Samstag, den 15.10.2022 kam es gegen 23:00 Uhr durch einen bislang unbekannten Mann auf dem Kirmesplatz in Mudersbach zu einer Körperverletzung.

Zwei 15- und 16-jährige Jungs haben sich dort aufgehalten, als ein augenscheinlich alkoholisierter Mann auf diese zuging. Man hatte zunächst normal miteinander geredet, als der unbekannte Mann den 15-järhigen plötzlich mit der Faust in den Bauch geschlagen und diesen beleidigt hatte. Anschließend entfernte sich der Mann, der nach Angaben der beiden Jungen zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sein dürfte.

