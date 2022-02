Rheinbreitbach (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen

wurde an einem geparkten Pkw im Mühlenweg ein Außenspiegel abgefahren. Der

Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise an die

Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Quelle: news aktuell GmbH