Linz am Rhein (ots) – Am Freitagmorgen führten Polizisten der

Bereitschaftspolizei Kontrollmaßnahmen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion in

Linz durch. Zum Einen konzentrierten sich die Kontrollen auf die aktuelle

Corona-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz, zum Anderen auf den fließenden

Fahrzeugverkehr. Erfreulicher Weise stellten die Beamten keine Verstöße bei den

Corona-Vorschriften fest. Im Straßenverkehr wurden drei Verstöße wegen der

Benutzung eines Handys während der Fahrt sanktioniert.

