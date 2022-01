Asbach (ots) – Am Sonntagvormittag ist im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Asbach ein PKW Mercedes Benz beschädigt worden. Der PKW des Geschädigten war im Tatzeitraum ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug wurde der linke Außenspiegel des PKW des Geschädigten beschädigt. Der / die Unfallverursacher /*in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de . zu melden.