Hammerstein (ots) – Am Dienstagmorgen meldete der Fahrer eines abgestellten Firmenfahrzeugs, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Dorfstraße in Hammerstein den linken Außenspiegel abgefahren hatte. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de