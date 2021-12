Linz am Rhein (ots) – Am Dienstagabend ereignete sich ein Auffahrunfall auf der Asbacher Straße in Linz am Rhein. Eine 21-jährige Pkw-Fahrerin fuhr, vermutlich aus Unachtsamkeit, auf einen verkehrsbedingt stehenden Pkw auf. Hierbei wurde die 25-jährige Fahrerin aus Bonn leicht verletzt.