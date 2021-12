Dernbach (ots) – In der Nacht zu Montag, dem 29.11.2021, kam es in Dernbach, Verbandsgemeinde Wirges, zu mehrfachen Diebstählen aus Garagen und einer Gartenhütte. Entwendet wurden ein Fahrrad der Marke Cube, ein Schweißgerät sowie eine rote Sackkarre. Mögliche Zeugen oder Anwohner*innen, die ungewöhnliche Beobachtungen zur Tatzeit gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Montabaur unter der Rufnummer: 02602/9226-0 in Verbindung zu setzen.