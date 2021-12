Heiligenroth (ots) – Am Donnerstag, den 18.11.2021 wurde festgestellt, dass das Ortseingangsschild der Ortsgemeinde Heiligenroth, welches in der Straße Am Hohlen Weg, aufgestellt war entwendet wurde. Hierfür wurde dies mitsamt Gestänge zunächst gewaltsam abgerissen und anschließend von dem unbekannten Täter/n mitgenommen. Des Weiteren wurde ein Begrüßungsschild, Ortseingang Heiligenroth von Montabaur aus kommend, mit Graffitischmierereien beschädigt. Die beiden Taten könnten im Zusammenhang stehen. Zeugen, die Hinweise zu diesen beiden Taten oder dem Verbleib des Ortschildes geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen.